Plus Montabaur Tierleid nimmt dramatische Ausmaße an: mehr verletzte oder vernachlässigte Vierbeiner im Tierheim Montabaur Von Camilla Härtewig i Sie konnte gerettet werden: Trotz ihrer schweren Operation schnurrt Olivia und kuschelt mit Tierheimleiterin Nicole Henning-Lucaß. Foto: Camilla Härtewig Es gibt Tage, die bekommt die Montabaurer Tierheimleiterin Nicole Henning-Lucaß nicht so schnell aus dem Kopf, die wirken nach, die tun weh. „Wir hatten jüngst ein ganz schlimmes Wochenende.“ Lesezeit: 5 Minuten

Erst wurde den Tierschützern eine Katze in Wölferlingen gemeldet, die aus dem Maul blutete und in desolatem Allgemeinzustand war. „Das war mein freier Samstag. Ich bin trotzdem dahin gefahren.“ Nachbarn hatten das Tier schon in einen Katzenkorb locken können, berichtet Henning-Lucaß. Ihr bot sich ein Bild des Jammers. Dazu kam ...