Müschenbach

Nachdem in der Müschenbacher Gemeinderatssitzung zur Abstimmung über den Namen der Paul-Dickopf-Straße ein Ratsmitglied den wegen seiner Vergangenheit umstrittenen früheren BKA-Präsidenten Dickopf als in das NS-System verstrickte „schillernde Figur“ bezeichnet und zwischen dieser und dem im Konzentrationslager getöteten NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer einen Vergleich gezogen hatte, hat sich Pfarrer i. R. Dr. Johannes Loh (Köln) zu Wort gemeldet. Der Zungenschlag dieser Analogisierung verfälsche manipulativ die historischen Gegebenheiten, so Loh.