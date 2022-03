Theatergruppe Pinocchio '90 startet durch: Musical-Dinner am Herthasee im Mai

Der Vorstand der internationalen Theatergruppe Pinocchio '90 ist sich einig: Nach langer Corona-Pause muss die Show bald weitergehen. „Gerne hätten wir im Restaurant Bollendorf am Herthasee in Holzappel am 25./26. März mit dem geplanten Musical-Dinner das Frühlingserwachen gefeiert, doch das Einstudieren von zusätzlichen Stücken, die zum Frühlingsthema passen, war bisher nicht möglich“, bedauerte der Vorsitzende Peter Kirchberg. Deshalb und vor dem Hintergrund derzeitiger Covid-Spitzeninzidenzen werde die Veranstaltung zeitlich und räumlich verlegt.