Sie durften den ganzen Winter keine Kunden empfangen: Auch die Einzelhändler aus dem Westerwald trifft die aktuelle Corona-Krise besonders hart. Doch die 16. Corona-Schutzverordnung in Rheinland-Pfalz erlaubt es nun, dass Mitglieder eines Haushalts Geschäfte besuchen und einkaufen dürfen. Seit 1. März können Einzelhändler dieses Termin-Shopping anbieten. Die Westerwälder Zeitung hat bei den Unternehmen in der Region nachgefragt, was sie davon halten und ob es ihnen zumindest ein wenig hilft.