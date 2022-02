Westerwaldkreis

Termine im Februar und März: Gesundheitsamt bietet jetzt Impfungen für Kinder an

Das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises bietet am Samstag, 12. Februar und am Samstag, 12. März, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. Geimpft wird mit dem dosisreduzierten Impfstoff von Biontech/Pfizer.