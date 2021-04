Westerburg

Technikpanne auf Bahnstrecke: Passagiere der Oberwesterwaldbahn müssen umsteigen

Wegen eines Schadens in einem Stellwerk mussten am Freitag Passagiere der Oberwesterwaldbahn umsteigen. Ab 8 Uhr gab es ein gravierendes Problem mit dem elektronischen Stellwerk für den Bahnhof Westerburg, das vom Bahnhof Langenhahn aus fernbedient wird. Die Züge der Linie RB 90 mussten deshalb vorzeitig in Wilsenroth und Langenhahn wenden.