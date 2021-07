Die Bahnsteige 4 und 5 im Montabaurer ICE-Bahnhof sind derzeit nicht barrierefrei erreichbar. Da schon seit Ende Juni die Rolltreppen im Bahnhofsgebäude ausgetauscht werden und der Aufzug laut der 3S-Zentrale der DB in Mainz voraussichtlich noch bis in den August „wegen fehlender Ersatzteile“ außer Betrieb ist, stellen die 48 Stufen der Treppenanlage manche Reisende in Fahrtrichtung Köln oder Siershahn vor erhebliche Probleme.