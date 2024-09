Tanzbarer Tango erfüllt Kellergewölbe: Trio „Esquinas de Nuez“ begeistert Publikum in Montabaur

Im historischen Gewölbe an der alten Stadtmauer von Montabaur gastierte am Dienstagabend das Tango-Trio aus Darmstadt, „Esquinas de Nuez“ (übersetzt heißt das Nussecken). Was die Musiker Andrii Fesenko, Jeremy Fast und Axel Schmitt (von links) präsentierten, war bestens geeignet, den Gästen in dem voll besetzten Keller einen lauen Sommerabend so richtig zu versüßen. Foto: Hans-Peter Metternich