Tanja Machalet fordert: Kassenarztsitze schnell neu besetzen

Wirges

Die Entscheidung der Wirgeser Frauenärzte Dr. Ellen und Dr. Stefan Wagner, ab Januar nur noch Privatpatientinnen zu behandeln, ruft nun auch die Politik auf den Plan. Die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Tanja Machalet hat sich in einem Brief an die Landesärztekammer gewandt, um eine schnelle Nachbesetzung der Kassenarztsitze zu erreichen. Zudem bittet sie die Ärztekammer, auf das Ehepaar Wagner einzuwirken, damit die beiden Frauenärzte zumindest noch die schwangeren Patientinnen bis zur Niederkunft betreuen. Für die betroffenen Frauen sei es schwierig, kurzfristig einen neuen Frauenarzt zu finden, zumal einige „Ausweichpraxen“ bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.