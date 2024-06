Plus Montabaur

Tag der offenen Tür der PI Montabaur: Alle Facetten der Polizeiarbeit

Von Hans-Peter Metternich

i Tag der offenen Tür: Alle Facetten der Polizeiarbeit Foto: Hans-Peter Metternich

Am Sonntag gewährte die Polizeidirektion Montabaur beim so genannten Tag der offenen Tür, unter anderem mit etlichen Hausführungen, der Öffentlichkeit einen Einblick in den Alltag eines Ermittlers.