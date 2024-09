Plus Montabaur

Swingende Baritone im Keller der Kultur: Montabaur mit ausgefallenem Musikabend

Von Hans-Peter Metternich

i Hier die zwei swingenden Baritone. Die Veranstalter von Kultur im Keller würden sich glücklich schätzen, wenn ihr Dasein im historischen Gewölbe an der Stadtmauer Montabaurs noch lange andauert. Foto: Hans-Peter Metternich

Die Veranstaltungen von „Kultur im Keller“ an der alten Stadtmauer in Montabaur laufen „wie am Schnürchen“. Die Konzerte sind so gut wie immer ausverkauft, das Programm besticht mit einer großen Bandbreite, die Interpreten garantieren ein hohes Niveau, und das Publikum – und nicht zuletzt die Akteure auf der kleinen, feinen Bühne – fühlen sich in dem außergewöhnlichen Ambiente pudelwohl.