Sven Normann möchte Ortsbürgermeister in Staudt bleiben: „Gute Bedingungen auch für Gewerbetreibende schaffen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich lebe mit meiner Familie seit eh und je in unserem schönen Dorf. Bereits früh habe ich mich in der Kinder- und Jugendarbeit in Staudt engagiert. Beruflich arbeite ich als Fachbereichsleiter bei einer Kommunalverwaltung und darf hier vielfältige pädagogische, rechtliche, bauliche und organisatorische Aufgaben begleiten. Erfahrungen aus dem Beruf lassen sich dabei auch immer wieder mit Herausforderungen im Ehrenamt verbinden. Natur, Berge und Sport prägen meine und unsere Familienfreizeit.

Mein politischer Werdegang

Seit fast 30 Jahren bin ich zunächst in der Ausschussarbeit, später als Ortsgemeinderatsmitglied, Ortsbeigeordneter und seit nunmehr fünf Jahren als Ortsbürgermeister auch kommunalpolitisch aktiv.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Gemeinschaft, Engagement und Vielfalt! Dies steht für das Zusammenleben der Menschen in Staudt. Treffpunkte und Gelegenheiten in unserer Gemeinde möchte ich in diesem Sinne weiter entwickeln und fördern. Unsere Kindertagesstätte, die Seniorenarbeit, Vereine, Feste wie die Kirmes, Kulturevents, Parkanlagen und Plätze, unsere Dorfkneipe, aber auch einfach das Miteinander in den Nachbarschaften gehören zu unserem Dorf und müssen weiter unterstützt werden. Insbesondere die Vereinsförderung liegt mir hierbei am Herzen. Die finanzielle Basis für diese Unterstützung schaffen auch unsere Gewerbetreibenden. Gute Bedingungen für deren Entwicklung möchte ich weiterhin als Ortsbürgermeister, durch eine hervorragende Infrastruktur und durch möglichst geringe steuerliche Belastungssituation fördern.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ein zentrales Anliegen ist Weiterentwicklung der Lebensqualität in Staudt! Unter anderen muss der zeitlich längst überfällige Ausbau der Ortsdurchfahrt weiter umgesetzt werden. Den lokalen Klimaschutz in Staudt gilt es weiter voranzubringen. Die Förderungen der Ortsgemeinde für klimaorientiertes Bauen und Sanierungen, die Ausweitung des Hochwasserschutzes, aber auch eine ökologische Flächenbewirtschaftung sind hierbei nur einige wichtige Aspekte!

Das sind meine Ecken und Kanten

Die notwendige Gelassenheit weiterzuentwickeln!

Das ist mein politisches Motto

Staudt ist bunt und blüht!