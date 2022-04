Plus Ewighausen

Streunendes Wisent ist zurück in Ewighausen – Ortsbürgermeister warnt

Nach längerer Abwesenheit ist der Wisentbulle aus einem Auswilderungsprojekt im Rothaargebirge vor Kurzem in die Gemarkung Ewighausen zurückgekehrt. Insbesondere in den Wäldern um E-Feld, Dreifürstenstein sowie Richtung Maxsain und Helferskirchen halte das Tier sich auf, warnt der Ewighausener Ortsbürgermeister Andres Höver in einer Mitteilung.