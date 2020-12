Niedererbach

An einer Auffahrt, die zukünftig schräg abgeschnitten sein soll, entzünden sich weitere Diskussionen um die Erschließung der Obererbacher Straße in Niedererbach. Wie viel Gesprächsbedarf es darum immer noch gibt, zeigt sich auch in einer Phase, in der das Ende der Baumaßnahmen schon absehbar ist.