Nentershausen

Teuer zu stehen kommt zwei Schrottsammler aus Koblenz wohl eine samstägliche Tour nach Nentershausen. Statt eine einträgliche Ladung Schrott aus dem Westerwald mit in die Rhein-Mosel-Stadt zu nehmen, werden den beiden Männern in den nächsten Wochen gleich mehrere Tausend Euro in Rechnung gestellt.