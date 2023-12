Eine alte Fabrik in der Hahnenbergstraße in Mogendorf, die vom Sturm „Zoltan“ lädiert wurde, droht nun einzustürzen. Deshalb waren Polizei, die Feuerwehr Mogendorf und ein Bauberater des Technischen Hilfswerks (THW) Montabaur an Ort und Stelle und berieten gemeinsam über die nächsten Schritte.