Zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren ist verurteilt worden, der Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen herstellte sowie im Besitz des Rauschgiftes war. Dies hat ein Schöffengericht um Richterin Sonja Bommel am Amtsgericht Montabaur entschieden. In einer langen Gerichtsverhandlung konnte letztlich der ursprünglich angeklagte Drogenhandel nicht bewiesen werden.