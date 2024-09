Stolpersteine mahnen jetzt in Herschbach: Erinnerung an Opfer des Nazi-Terrors lebendig halten

Vor dem Haus der Herschbacher Hauptstraße 16 verlegte Gunter Demnig fünf Gedenksteine – für die Familien Strauß und Baer. Die beiden Familien besaßen und bewohnten das Haus gemeinsam, bis sie so eingeschüchtert wurden, dass sie in die Wiedstraße umzogen. Sie alle wurden in Lagern der Nazis ermordet. Foto: Katrin Maue-Klaeser