Plus Alpenrod Stimmgeflecht Hirtscheid beeindruckt mit Konzert: Musikfreunde sind im „Theaterfieber“ i Beifall für Bass-Bariton Stefan Sevenich mit seiner fulminanten Stimme beim Konzert in Alpenrod. Foto: Röder-Moldenhauer Seit geraumer Zeit schon macht das Stimmgeflecht Hirtscheid mit seinem Frauenensemble „Klanghäppchen“ und dem gemischten Chor „Frohsinn“ mit außergewöhnlichen und hochqualitativen Programmen auf sich aufmerksam. Im Juli konnte man die Klanghäppchen mit ihrem „Mädelsabend“ in der vollbesetzten Schmiede im Stöffelpark erleben. und jetzt den gemischten Chor in Alpenrod, wo er ein Programm aus Oper, Operette und Musical bot. Lesezeit: 2 Minuten

Abwechslung und Spannung „Theaterfieber“ hatten die Sänger ihr Konzert genannt. Und tatsächlich erlebte das Publikum im ausverkauften Saal von Wallis ein Konzert, das vor Energie, Abwechslungsreichtum und Spannung nur so strotzte. Die Leitung lag in den bewährten Händen von Edda Sevenich, die in der Region inzwischen so etwas wie ein Garant ...