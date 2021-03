Stilvolles Dinner im Wohnmobil? „Restaurant in der Freimühle“ geht in der Pandemie neue Wege

Einen Aperitif unter dem Westerwälder Abendhimmel, die Zufahrt erleuchtet von Laternen und kleinen Feuerkörben, so werden die Gäste des „Freimühle-Bully-WoMo-Pritschenwagen-Dinners“ vom Team des „Restaurants in der Freimühle“ empfangen. Seit Kurzem gibt es dort an jedem Freitag und Samstag die Möglichkeit, außer Haus köstlich zu speisen. Vorausgesetzt, man bringt das Wohnzimmer mit. „Wir mussten uns etwas einfallen lassen, weil wir am Markt präsent bleiben wollen“, erklären die Pächter des Restaurants, Ulla Hommrich und Frank Schlemmer, die den Betrieb erst im vergangenen Februar, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, übernommen haben.