Plus VG Wirges

Stichwahl in Mogendorf, doch: Viele Ortschefs in der VG Wirges überwältigend bestätigt

i In allen elf Dörfern und der Stadt der Verbandsgemeinde Wirges gab es mindestens einen Ortsbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni. Foto: Maja Wagener

In den elf Gemeinden der Verbandsgemeinde Wirges wählten insgesamt 15.687 Wahlberechtigte ihre jeweiligen Ortsbürgermeister. In Mogendorf erreichte keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit. Bei einer Stichwahl am Sonntag, 23. Juni, entscheiden die Bürger zwischen Manuel Hemmerling von den „Bürgern von Mogendorf“ (46,8 Prozent) und FWG-Kandidat Bernd Altwasser (37,7 Prozent). Der SPD-Politiker Ralf Adam erreichte nur 15,5 Prozent der Wähler.