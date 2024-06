Plus Westerwaldkreis Stichwahl in drei Gemeinden: Neue Ortschefs für Mogendorf, Eitelborn und Maxsain i In Eitelborn, Maxsain und Mogendorf ist am Sonntag der Ortsbürgermeister gewählt worden. Foto: Boris Zerwann/Zerbor - stock.adobe.com In drei Westerwälder Gemeinden hat es am Sonntag eine Stichwahl gegeben. Die Bürger haben sich für diese Ortsbürgermeister entschieden:

In Mogendorf heißt der neue Ortsbürgermeister Manuel Hemmerling (Bürger für Mogendorf). Er kam auf 63,6 Prozent. Sein Konkurrent Bernd Altwasser (FWG) erreichte 36,4 Prozent Stimmenanteil. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,1 Prozent. In Eitelborn hat sich Herausforder Benedikt Knopp von der Bürgerliste Labonte mit 63 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Daniel Best ...