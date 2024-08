Steuerkanzlei aus Herschbach will Schule in Afrika bauen: Aktion zugunsten von Fly & Help

Mit der Stiftung Fly & Help und ihrem Gründer Reiner Meutsch möchte die Steuerkanzlei SBS Schenkelberg eine Schule in Afrika bauen.

Die eingegangenen Spenden sind Teil der neuen Initiative „SBS-Schule in Afrika“, bei der in Zusammenarbeit mit der Organisation Fly & Help von Stiftungsgründer Reiner Meutsch (Kroppach) eine Schule in Afrika gebaut werden soll. Die Geschäftsführer kündigten an, dass die Spendenaktion fortgesetzt wird und weitere Unterstützer willkommen sind.

Zielmarke sind 60.000 Euro

Insgesamt wurden bis jetzt bereits 15.277 Euro an Spenden gesammelt, wovon zwei Drittel von der SBS selbst stammen, wie die Unternehmensleitung informiert. „Das erklärte Ziel unserer Kanzlei ist, mehr als die Hälfte der erforderlichen 60.000 Euro aus eigenen Mitteln zu bestreiten“, teilt SBS weiter mit. Das Jubiläum soll nicht nur ein Anlass zum Feiern gewesen sein, sondern auch eine Chance, gemeinsam Gutes zu tun und einen bedeutenden Beitrag zur Bildung und Entwicklung in Afrika zu leisten. „Die Steuerkanzlei SBS Schenkelberg bedankt sich herzlich bei allen Gästen und Unterstützern und freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre im Dienste ihrer Mandanten.“

Infos zu Spendenmöglichkeiten per E-Mail an kontakt@sbs-schenkelberg.de