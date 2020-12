Westerwaldkreis

Kommunen müssen infolge der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit hohen Steuerausfällen rechnen. Denn die dramatischen Umsatzeinbrüche in der Hotel- und Gastronomiebranche wie auch in zahlreichen mittelständischen Unternehmen führen zwangsläufig zu weniger Gewerbesteuereinnahmen. Da viele Arbeitnehmer im Westerwaldkreis in Pandemie-Zeiten Kurzarbeit machen müssen oder sogar ihren Job verloren haben, wird auch die Einkommenssteuer geringer ausfallen. Doch wie wirkt sich das auf die Gemeinden und ihre Haushalte aus? Wir haben nachgefragt.