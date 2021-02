Stefan Leukel, Bürgermeisterkandidat der VG Hachenburg, im Interview: Neue Akzente durch frischen Wind

Am 30. September endet in der VG Hachenburg eine Ära: Nach dann 31 Jahren scheidet Peter Klöckner aus seinem Amt als Bürgermeister aus. Wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, darüber entscheiden die Wähler am Sonntag, 14. März, wenn neben dem Landtag auch der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin gewählt wird. Dabei stellen sich die Erste VG-Beigeordnete Gabriele Greis sowie Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel dem Votum der Bürger. Wir haben beiden Bewerbern vorab Fragen gestellt. Heute lesen Sie die Antworten von Stefan Leukel (CDU).