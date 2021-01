Staudterin spendet DKMS: In doppeltem Sinn Masken fürs Leben genäht

Staudt

Die Corona-Pandemie stellt das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben nun schon fast ein Jahr lang völlig auf den Kopf. Dieser besorgniserregende Zustand ruft bei vielen düstere Visionen hervor. Margit Heibel-Keller aus Staudt hat die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern unter dem Motto „Masken für Leben“ Schutzmasken genäht. Um Masken für Leben handelt es sich gleich in doppelter Hinsicht: zum einen als Schutz vor dem gefährlichen Virus, zum anderen aber auch als eine gute Sache, die für einen karitativen Zweck gedacht ist. Ihre Freundschaft mit der Mezzosopranistin Margit Diefenthal, die an Blutkrebs erkrankt war und der durch eine Stammzellentransplantation das Leben neu geschenkt wurde, hat sie auf eine Idee gebracht. Die WZ wollte wissen, was sich hinter dieser Idee verbirgt.