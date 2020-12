Hachenburg

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Wege und Ideen: Das haben sich auch die Verantwortlichen im Werbering Hachenburg gedacht. Und so organisiert der Verein der Gewerbetreibenden am Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr eine Veranstaltung, die sonst eher nicht in seinem Programm auftaucht: einen ökumenischen Freiluftgottesdienst auf dem Alten Markt.