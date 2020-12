Statt Martinszug: Wirgeser Kinder hängen Laternen auf

Westerwaldkreis

Obwohl die großen Sankt-Martins-Umzüge im Westerwaldkreis wegen Corona abgesagt worden sind, müssen die Kinder in vielen heimischen Gemeinden nicht auf ihre Martinsbrezel verzichten. Denn das Engagement vieler Bürger, Vereine und Kommunen macht es möglich, dass zumindest im kleinen Kreis der Heiligentag mit Laternen und süßen Brezeln gefeiert werden kann. Als ein Beispiel von vielen beherzten Aktionen stellen wir vor, wie der heilige Martin die Kinder in Wirges beschert. Denn das Engagement von Jacqueline und Markus Schlotter macht es hier möglich, dass die Kleinen auch ohne den traditionellen Laternenumzug und ohne Martinsfeuer am Bürgerhaus eine schöne und nicht weniger festliche Alternative haben.