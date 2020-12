Ransbach-Baumbach

Veranstalter Michael Schweiger ist ein wenig gerührt, als er vor der Stadthalle der Töpferstadt die erste Musikveranstaltung seit dem Corona-Lockdown ansagt und zu dem Auftritt der Tributeband We Rock Queen weit mehr als 300 Gäste begrüßt. Auf dem Parkdeck und dem oberen Parkplatz der Halle stehen in Zweier- und Dreiergrüppchen Klappstühle, auf denen Fans der Musik der legendären Rockband Queen Platz genommen haben, um das ursprünglich für den 21. März in der Stadthalle geplante Konzert nun als Open Air zu erleben.