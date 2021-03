Statt Beifall kräftig auf die Hupe gedrückt: Mons-Tabor-Gymnasium verabschiedet Abiturienten im Stil eines Autokinos

Vor Kurzem hat die Schulgemeinschaft des Mons-Tabor-Gymnasiums (MTG) ihren diesjährigen Abiturjahrgang verabschiedet. Lange Zeit stand nicht fest, ob eine Abiturfeier unter den derzeitigen Pandemiebedingungen überhaupt möglich sein würde. Es war zu befürchten, dass auch dieser Jahrgang sang- und klanglos die Schule verlassen würde, nachdem im Vorfeld bereits alles ausfallen musste, was einen Abiturjahrgang eben auch ausmacht – so zum Beispiel Stufenfeten, Mottowoche und Abistreich. Doch Schulleitung und Schüler überlegten gemeinsam, wie man trotz aller Widrigkeiten eine würdige Feier umsetzen könnte, und überzeugten mit einem originellen Konzept.

Und zwar eine Abifeier im Stil eines Autokinos. Die Abiturienten kamen mit ihren Familien im Auto auf den Schulhof gefahren und feierten in festlicher Kleidung in ihrer „sozialen Blase“ mit. Alle Schüler und der Schulleiter waren im Vorfeld auf Corona getestet worden, um eine persönliche Zeugnisausgabe auf der Bühne möglich zu machen. Das Lehrerkollegium schaute von Logenplätzen an den Schulfenstern aus zu, wie die Autoschlange nach einem ausgeklügelten Plan auf dem Schulhof eingewiesen wurde, sodass jeder einen möglichst guten Blick auf die Bühne hatte.

Schulleiter Armin Pleiss betonte in seiner Ansprache seine große Freude über die Feier. Er blickte auf die letzten Monate des Unterrichts zurück, die für alle Beteiligten nicht leicht und von vielen Sorgen geprägt waren. Doch er schloss hoffnungsvoll mit den Worten: „Unsere Schüler haben zwar zeitweise nicht den gewohnten Unterricht nach Plan erhalten. Präsenz-, Wechsel- und Fernunterricht wechselten sich ab. Sie werden dennoch ihre Bildungsziele erreichen.“

Pleiss freute sich, dass alle Schüler, die zum Abitur angetreten waren, dieses auch bestanden haben – viele von ihnen mit hervorragenden Leistungen. Ina Laute, die Vorsitzende des Schulelternbeirats, und Schulsprecherin Anneli Dillmann gaben den Abiturienten ihre guten Wünsche mit auf den Weg. Die Stufensprecher der 13, Malin Hannemann, Max Pickartz und Lina Rakowitsch, zogen ein Resümee ihrer Schulzeit am MTG und dankten allen, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben.

Dann kam der große Moment der Zeugnisausgabe und mit ihm die Vermeldung vieler schöner Ergebnisse und Leistungen. Der diesjährige Abiturschnitt beträgt 2,35. 21 Schüler schlossen mit einer 1 vor dem Komma ab. Die Traumnote 1,0 erreichte Maren Schaar. Sie erhielt auch den Buchpreis des Landrats für die beste Abiturleistung und darf sich außerdem auch über den Preis des Fachbereichs Deutsch für die beste Abiturleistung freuen.

Gemeinsam mit Marcel Pfeiffer und Samuel Schnitzler wurde sie vom Kollegium für die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen. Marcel Pfeiffer erhielt zudem einen Preis des Fachbereichs Physik, Samuel Schnitzler Preise in Geschichte und Biologie.

Auch aus dem bilingualen Zug gab es Erfolge zu vermelden. Acht Schüler, die seit der siebten Jahrgangsstufe am bilingualen Unterricht in Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde teilgenommen und sich am Ende zu einer mündlichen Prüfung gemeldet hatten, bestanden diese mit größtenteils herausragenden Ergebnissen.

Der Preis der Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz für Schüler, die sich in besonderem Maß für die Gemeinschaft der Stufe und der Schülerschaft insgesamt eingesetzt haben, ging an Alina Schneider, die auch Preise der Fachschaften Mathematik und Physik erhielt. Lara Bierenfeld und Hannah Weisbrod erhielten den Buchpreis des Fördervereins der Schule. Weitere Preisträger sind Adrian Martens und Felix Rose (Physik) sowie Viktoria Louise Boulton (Ethik).

Statt des sonst üblichen Applauses ertönte diesmal nach den Redebeiträgen ein Hupkonzert auf dem Schulhof. Da sich auch das Wetter von seiner besten Seite zeigte, wurde es für die Abiturienten und ihre Familien doch noch ein versöhnlicher und stimmungsvoller Abschluss der Schulzeit.