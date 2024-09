Plus Bad Marienberg

Statistik verpflichtet: Bad Marienberger Stadtrat stellt Weichen für Migrationsbeirat

i Die Stadt Bad Marienberg (hier das Rathaus in der Büchtingstraße) ist laut Einwohnerstatistik verpflichtet, einen Beirat für Migration und Integration einzurichten. Der Stadtrat hat dafür die Weichen gestellt. Foto: Röder-Moldenhauer

Da in der Stadt Bad Marienberg erstmals der Wert von mehr als 1000 ausländischen Einwohnern mit Hauptwohnsitz überschritten wurde, ist die Kommune verpflichtet, einen Beirat für Migration und Integration einzurichten. Die Weichen dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in Form eines Satzungsbeschlusses zur Gründung eines solchen Beirats gestellt.