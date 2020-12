Westerwaldkreis

Wer auf der A 48 von Koblenz in Richtung Ransbach-Baumbach unterwegs ist, mag sich in diesen Tagen über die geänderte Streckenführung wundern: Vor dem Autobahndreieck Dernbach ist die zweispurig ausgebaute Rampe, die die A 48 mit der A 3 in Fahrtrichtung Köln verbindet, jetzt auf eine Spur verkleinert worden. Anfang September hat das Autobahnamt die Streckenführung neu markiert, was zahlreiche Pendler kritisieren. Warum die Verkehrsführung geändert wurde, haben wir bei Ulrich Neuroth, Leiter des Autobahnamtes in Montabaur, nachgefragt.