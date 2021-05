Montabaur

Start in die Saison: Montabaurer Freibad öffnet kommende Woche

Am Mittwoch, 2. Juni, startet das Mons-Tabor-Bad in Montabaur in die Freibadsaison. Wie im Vorjahr gibt es feste Zeitfenster, Badegäste müssen vorab online ein Ticket buchen.