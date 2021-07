Standortwechsel: Mühlenbäckerei will komplett nach Montabaur umziehen

Die traditionsreiche Mühlenbäckerei Jung aus Westerburg will mit Firmensitz und Produktion nach Montabaur umziehen. Anlass ist der akute Platzmangel des Betriebs in der Adolfstraße, wo es keine realistischen Erweiterungsmöglichkeiten mehr gibt. Nach langer Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau ist man nun in Montabaur fündig geworden. Dort gibt es ein geeignetes Areal in der Verlängerung des Gewerbegebiets Alter Galgen in Richtung Eschelbach („Ober dem Beulköpfchen“). Der Montabaurer Stadtrat hat der Offenlage des Bebauungsplans, der das Vorhaben ermöglichen würde, in der vergangenen Woche mehrheitlich zugestimmt. Es gab allerdings auch einige kritische Stimmen angesichts des Verlusts von Naherholungsflächen und dem jetzt schon massiven Trinkwassermangel in der Verbandsgemeinde.