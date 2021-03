Wenn in diesen Tagen über einen härteren Lockdown in Deutschland diskutiert wird, steht häufig auch die Wirtschaft in der Kritik, weil sie Homeoffice-Vorgaben und Schnelltests in den Unternehmen aus Sicht der Politik bisher ungenügend umsetzt. Dass man diese Vorwürfe nicht verallgemeinern kann, zeigt hingegen ein Vorstoß des Wirtschaftsverbands „Die Jungen Unternehmer“, der seine Hilfe in der Pandemie-Bekämpfung anbietet.