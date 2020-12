Westerwaldkreis

Die ersten Pfefferkuchen stehen schon lange in den Regalen der Discounter und Supermärkte – und die Organisatoren der beliebten Weihnachtsmärkte in der Region vor der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, was in diesem Advent unter Corona-Bedingungen möglich sein wird. Wir haben uns beispielhaft umgehört und gefragt: Worauf können sich die Westerwälder in der Vorweihnachtszeit freuen, womit locken die Veranstalter in die Städte? Und: Was ist unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften überhaupt denkbar?