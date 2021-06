Stadtrat Wirges mehrheitlich dafür: Im Jugendraum ist jetzt auch Alkohol erlaubt

Jugendliche ab 16 Jahren dürfen künftig im Jugendtraum des Wirgeser Jugendtreffs „Meeting Point“ Alkohol trinken. Das hat der Wirgeser Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend auf Antrag der Jugendvertretung mit 17 Ja-Stimmen gegen drei Nein-Stimmen aus den Reihen der FDP beschlossen. Die Jugendvertretung hatte zuvor in einem Schreiben ihrer Vorsitzenden Maria Isola an Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller gefordert, dass der „Konsum von beispielsweise Bier für über 16-Jährige erlaubt werden sollte“.