Stadtrat Montabaur ist um vier Plätze gewachsen: Grüne profitieren am stärksten

Die Wahlurnen in der Bürgerhalle in Montabaur stehen zum Ausleeren bereit. Die Wahl des vergrößerten Montabaurer Stadtrats ist wenig überraschend ausgegangen: Die CDU bleibt mit hauchdünnem Vorsprung stärkste Fraktion, die FWG holt auf, die Grünen machen ein Plus von rund zwei Prozent und setzen dies in zwei zusätzliche Mandate um. Foto: Katrin Maue-Klaeser