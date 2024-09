Plus Ransbach-Baumbach Stadtrat entscheidet: Angler dürfen Generalfeldweiher pachten Von Camilla Härtewig i Der ASV Ransbach-Baumbach darf künftig den schwer zugänglichen Generalfeldweiher im Stadtteil Baumbach pachten. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich entschieden. Foto: Marco Leiter Zu Beginn der jüngsten Ratssitzung hat Stadtbürgermeister Michael Merz Christian Pfeiffer (CDU), der für den Ersten Beigeordneten Berthold Steudter nachgerückt ist, sowie Lukas Eckenberger von der RaBaB, der für den Beigeordneten Harald Klein nachgerückt ist, per Handschlag verpflichtet. Im Anschluss wurden die Mitglieder für die städtischen Ausschüsse gewählt. Alle Besetzungen fielen einstimmig aus. Lesezeit: 4 Minuten

Dann ging es um die geplante Vergrößerung des Rewe-Marktes. Hintergrund: Der Rewe-Markt in Ransbach-Baumbach an seinem Standort in der Rheinstraße 78 besteht bereits seit rund 40 Jahren. Der Markt wurde in den vergangenen Jahren immer wieder umgebaut und modernisiert. Derzeit hat der Markt bereits eine Verkaufsfläche, die über 1000 Quadratmetern ...