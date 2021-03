Montabaur

Stadtrat berät über Nutzung des Waldes: Soll Trail für die Mountainbiker geplant werden?

Rund die Hälfte der Fläche der Stadt Montabaur besteht aus Wald. Da liegt es nahe, dass im Stadtrat fast immer Themen rund um den Wald behandelt werden. Im Februar ging es um die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur forstwirtschaftlichen Nutzung, um die mögliche Einrichtung eines Mountainbike-Trails auf der Montabaurer Höhe und um einen Sukzessionsstreifen am Waldrand in Horressen. Daran erinnert die Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur in einer Pressemeldung.