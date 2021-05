Fachwerk prägt das Gesicht Montabaurs und seiner Stadtteile. Die historischen Bauten stecken voller Geschichte(n). „Künftig sollen sie diese selbst erzählen: Wer einen QR-Code an der Fassade scannt, bekommt Spannendes aus vergangener Zeit auf die Ohren“, kündigt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Montabaur in einer Pressemitteilung an.