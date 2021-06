Die Entwicklung im Wirgeser Industrie- und Gewerbegebiet Weidenbusch ist ins Stocken geraten. Zwar möchten sich immer wieder Unternehmen und Dienstleister aus der Region am Standort Wirges ansiedeln oder Wirgeser Unternehmen ihren Firmensitz innerhalb der Stadt aus Expansionsgründen verlagern, doch es mangelt aktuell an verfügbaren Gewerbeflächen. Die Stadt Wirges will deshalb jetzt gegensteuern und selbst als Investor auftreten.