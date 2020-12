Wirges

Um die ungebrochene Nachfrage nach Bauland zu erfüllen und weiter Familien in der Stadt anzusiedeln, braucht Wirges neue Baugebiete. Insbesondere nachdem die Pläne, im Bereich „Am Bahndamm“ neue Grundstücke auszuweisen, im Stadtrat gescheitert sind (wir berichteten), sind Neubauflächen in der Kommune derzeit Mangelware. Deshalb will der Stadtrat jetzt handeln und nach Alternativen suchen.