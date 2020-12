Hachenburg

Die SPD-Fraktionen in Stadt- und Verbandsgemeinderat Hachenburg wollen sich künftig intensiv der Thematik Wald und Wasser annehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Genossen nach einem gemeinsamen Besuch mit der SPD-Kreistagsfraktion am Hochbehälter Hachenburg und den Verbandsgemeindewerken herausgegeben haben. Die VG-Verwaltung soll in der nächsten Ratssitzung beauftragt werden zu ermitteln und vorzustellen, welche weiteren Ressourcen genutzt werden können und welche Transportschlüsse zur Versorgung mit Trinkwasser möglich sind. Darüber hinaus soll ein Konzept erarbeitet werden, das Bürger Anreize zu wassersparenden Maßnahmen bietet beziehungsweise diese dabei unterstützt.