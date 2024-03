Plus Höhr-Grenzhausen

Stadt und VG Höhr-Grenzhausen suchen Kita-Lösung: Holzbauwagen werden nicht in Linderhohl stehen

i Jennifer Fast vom Bauamt der VG erklärte den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses mit Bürgermeister Thilo Becker am Schwimmbad Linderhohl die Idee, die Kita Sonnenschein hier die Zeit der Sanierung in Wichtelwagen überbrücken zu lassen. Foto: Maja Wagener

In Holzbauwagen könnten die Höhr-Grenzhäuser Kinder der Kita Sonnenschein die Zeit überbrücken, in denen die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude laufen: Das sei ihnen lieber als eine Containerlösung, hatten die Stadtratsmitglieder entschieden. Stehen sollten die Holzbauwagen auf einem Grundstück der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen neben dem Schwimmbad Linderhohl. Das sah deren Haupt- und Finanzausschuss (HFA) anders.