Stabsfeldwebel kennt jede einzelne Systemschraube: Horbacher Maik Dominiak sorgt für einwandfreie Technik vor Ort

Gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Indien hatte der Kontingentführer Oberst Jürgen Thym am Mittwoch in Neu-Delhi den Startschuss für die Sauerstoffproduktion und die Ausbildung der indischen Techniker geben können. Die Sauerstofferzeugungsanlage produziert täglich bis zu 400.000 Liter Sauerstoff. Dafür, dass sie immer einwandfrei ihre Dienste verrichtet, sorgt auch Anlagenspezialist Maik Dominiak, der neben zwei weiteren Soldaten für ihren Betrieb und für die Ausbildung der indischen Techniker verantwortlich ist.