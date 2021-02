In den Abendstunden des 17. Dezember 2020 ist, wie erst jetzt bekannt wurde, eine 66-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims im Oberwesterwald mutmaßlich mit einem Kissen erstickt worden. Wie unsere Zeitung auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft in Koblenz erfuhr, gab es bereits am Tag nach dem schrecklichen Ereignis eine Festnahme.