St. Josef Görgeshausen wird profaniert: Ist im Kirchenschiff bald barrierefreies Wohnen möglich?

Ortsbürgermeister Martin Bendel zeigt in Richtung des Spielplatzes, auf dessen Fläche der Neubau an der Kirche St. Josef entstehen könnte. So würde die Zahl möglicher Wohnungen verdoppelt. Wichtig findet er, dass der Blick von der Hauptstraße auf die ortsbildprägende Kirche frei bleibt. Foto: Maue-Klaeser Katrin/Katrin Maue-Klaeser