Koblenz/Westerwald Lukas K. und Mehmet C. sind schuldig. Das steht seit dem ersten Tag im Prozess nach einem brutalen Überfall auf ein Seniorenpaar in dessen eigenem Schlafzimmer in Kobern-Gondorf fest. Zumindest haben die beiden Angeklagten aus dem Westerwald ihre Tat vom Januar eingeräumt. Unklar bleibt auch jetzt noch: Wussten beide, dass Mehmet C. eine Pistole – eine Attrappe, sagt er – bei sich trug?