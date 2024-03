Plus Hachenburg

Sprachgewaltiger Tornado: Kabarettist René Sydow begeistert in Hachenburg

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Humorvoll, hintersinnig und bitterböse hielt René Sydow in Hachenburg der Gesellschaft sprachlich den Spiegel vor. Foto: Röder-Moldenhauer

Ein sprachgewaltiger Tornado fegte am Samstagabend durch die Hachenburger Stadthalle: Das Kabarettprogramm „In ganzen Sätzen“ von René Sydow zum Thema Sprache verschlug den mehr als 200 Zuschauern beinahe dieselbige, so kraftvoll, so pointiert brachte der Wortakrobat seine Ansichten über unsere Zeit auf die Bühne.